جهاز حماية المنافسة يُحيل bein sports إلى النيابة المصرية!

المواطن ـ نت

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، اليوم الأربعاء، إنه أحال شركة “بي إن سبورتس” إلى النيابة بسبب المخالفات المتعدّدة والمستمرة منها لقانون حماية المنافسة، حيث قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقّون قنوات الشركة عبر القمر المصري “نايل سات” بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر “سهيل سات” القطري.

وأضاف البيان أن هذا الفعل يهدد القمر “نايل سات” بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبثّ البطولات الرياضية المختلفة.

كما تابع البيان أن “beIN SPORTS” تربط بين البطولات وقت تسويقها للعملاء ممّا يتسبّب في حرمان المشاهد من حقّه في اختيار البطولات التي يرغب في مشاهدتها، بل أيضًا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها، وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.