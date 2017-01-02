جوارديولا يكشف عن مفاجأة قوية

المواطن ـ نت



أكد مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب جوارديولا أن تجربته في البريميرليج يمكن أن تكون الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، كاشفًا عن اقتراب نهاية مسيرته التدربية في مقابلة له مع “NBC”.

وتحدث جوارديولا عن بداية تخطيطه لنهاية مسيرته التدربية، حيث قال “أريد أن أتخيل خطوة قادمة أفضل لكن إذا لم أحصل على ذلك لن أكون هنا (في مجال التدريب)، لأني أشعر بأني بدأت بالفعل في المرحلة الأخيرة من مسيرتي التدريبية”.

وأضاف جوارديولا قائلاً: “لن أبقى مدربًا إلى غاية الـ 60 أو الـ 65 من عمري، سأبقى في مانشستر سيتي لـ 3 سنوات أو ربما أكثر قليلًا، لكن أنا متأكد أنني في نهاية مسيرتي التدريبية”.

وعن اهتماماته لما بعد اعتزاله التدريب قال جوارديولا “أريد أن أسترخي وأحظى بوقت ممتع مع عائلتي، لكن إذا أردت البحث عني ستجدني على أحد ميادين الجولف طبعًا”.