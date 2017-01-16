جوجل بيكسل المميز بـ”عيب” خطير!

المواطن - وكالات

يعتبر هاتف “جوجل بيكسل” أحد أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد الموجودة حاليًا.

ولكن للأسف، هناك بعض العيوب في الهاتف، حيث اشتكى العديد من المستخدمين من أنهم غير قادرين على مزامنة الملفات بين هواتف “بيكسل” وبين أجهزة MacBook التابعة لأبل.

وبحسب موقع phonearena، فإن بعضهم يعتقد في البداية أنها مشكلة ناتجة عن كابل USB الموجود مع هواتف بيكسل، إلّا أنه بالبحث حول هذا، تم اكتشاف أن الأمر ناتج عن وجود بعض الأخطاء ببرنامج Android Transfer Program، حيث يعمل هذا البرنامج كجسرٍ بين الهاتف وبين أجهزة ماك، حيث تنتج المشكلة عن عدم تحديثه منذ أكتوبر 2012، مما يؤدّي إلى حدوث مشكلة في التوافق.