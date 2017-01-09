جوجل تستعد لشراء SoundCloud بـ 500 مليون دولار

المواطن – وكالات

تستعد شركة جوجل لشراء شركة الموسيقى الشهيرة SoundCloud، والتى نجحت في السنوات الماضية من تحقيق نجاح كبير فى عالم الموسيقى المجانية، في صفقة قد تكون بقرابة 500 مليون دولار.

والشركة الموسيقية تسعى خلال الفترة الماضية لإيجاد سبل جديدة لإنقاذها من أزمتها المالية الحالية، وخاصة بعد إطلاق خدمة مدفوعة توفر تجربة خالية من الاعلانات بقيمة 10 دولارات فى الشهر، والتى لم تلق الكثير من الاهتمام.

ولكن لم تعلن جوجل حتى الآن رسميا عن رغبتها فى الاستحواذ على شركة SoundCloud التى تتخذ من برلين مقرا لها.