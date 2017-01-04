جيرو ينقذ ارسنال من فخ بورنموث

المواطن – نت

فرض نادي أرسنال التعادل على مضيفه بورنموث في مباراة من العيار الثقيل بعد أن قلب تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل مثير 3-3، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم صاحب الأرض بثلاثية مثيرة عبر تشارلي دانيلز في (د.16)، وكاليوم ويلسون في (د.21 من ركلة جزاء)، وريان فرازير في (د.58).

في المقابل أدرك أرسنال التعادل، بواسطة كل من التشيلي أليكسيس سانشيز في (د.70)، وهو الهدف الثالث عشر للمهاجم التشيلي هذا الموسم، ولوكاس بيريز مارتينيز في (د.75)، واختتم جيرو ثلاثية أرسنال من رأسية في الوقت بدل الضائع في (د.90+3).

وبهذا التعادل يرتفع رصيد أرسنال إلى 41 نقطة في المركز الرابع ، كما رفع بورنموث رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع، وفشل في تحقيق أول فوز تاريخي على المدفعجية.