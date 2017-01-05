حارب البكتيريا بـ”النحاس”

المواطن – وكالات

كشفت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية عن أن المساحات الصغيرة المغطاة بطبقة من النحاس، تحتوي على بكتيريا أقل، مقارنة بالمعدات والمساحات المغطاة بالخامات الكلاسيكية التقليدية.

وأعادت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “ليترز”، السبب إلى فعالية عنصر النحاس في تدمير 95% من فيروسات الإنفلونزا والتهابات المعدة والبكتيريا متعددة المقاومة، مثل بكتيريا “سى –أرم”لتظل الأسطح نظيفة لمدة تتراوح ما بين 30 دقيقة إلى 3 ساعات.

وأوضحت أن العديد من مدارس الأطفال والحضانات والمستشفيات لجأت لتغيير مقابض الأبواب وصنابير المياه، وأدوات تنظيف الأدوات الصحية إلى النحاس لمنع تكاثر الجراثيم على هذه الأدوات المستدامة يوميًّا بكثرة.