“حبر الاختبارات” والـ100 ريال يُحيلان قادة المدارس المخالفين للتحقيق بمكة

المواطن – مكة المكرمة

رصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة مكة المكرمة تجاوزات يقف وراءها قادة المدارس تكمن في إجبار المعلمين والمعلمات على دفع رسوم مالية بحجة تأمين مستلزمات تصوير أسئلة الاختبارات النهائية، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المعتمدة سلفاً في ذلك.

وكانت الإدارة قد تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى من قبل متضررين من منسوبي التعليم مفادها أن قادة المدارس يطالبون بدفع رسوم 100 ريال لكل مادة لتصوير أسئلة الاختبارات ما دفع الإدارة إلى متابعة كل المخالفات في ذلك والبدء في تقصي حقائق بعضها.

إلى ذلك ذكرت الإدارة على لسان متحدثها الرسمي أن الميزانية التشغيلية للمدارس تجاوزت 36 مليون ريال هذا العام ولها بنود صرف محددة منها تصوير الأسئلة وتأمين كل مستلزمات ذلك، فيما يعد تصوير الأسئلة خارج المدرسة مخالفة تستوجب العقوبة.

وختم المتحدث الرسمي حديثه أن من يخالف ذلك من قادة المدارس سيعرض نفسه للمساءلة والإحالة للتحقيق داعياً إلى ضرورة التزام الأنظمة في هذا الشأن.

‎