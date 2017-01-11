حتى تتجنّب الطلاق.. اقرأ هذه الدراسة

المواطن - وكالات

يعتبر التأخّر في الزواج من الأمور المُقلقة بالنسبة لكثيرين، وهو ما يدفع بعضهم لاتخاذ القرار بالزواج من شخصٍ غير مناسب، وهو ما يؤدّي بالضرورة لزيادة نسب الطلاق، ولا يساعد على بناء علاقات زواج ناجحة تستمر لفترةٍ طويلة.

وأوضحت دراسة حديثة العمر المناسب للزواج، وهو بين 28 و32 عامًا، وهو ما يساعد على استمرار الزواج لفترةٍ أطول، وتجنّب وقوع الطلاق بنسبةٍ أكبر من الزواج في سنٍ أصغر أو أكبر.

وحسب ما ذكر موقع “إندي 100” البريطاني، فالزواج في أواخر العشرينات أقل مخاطرةً وفشلًا من الزواج في أوائل أو منتصف العشرينات، أو أواخر الثلاثينات، وذلك وفقًا لما قاله عالم الاجتماع “نيكولاس فولفينجر”.

أما من هم في أوائل العشرينات، فهم معرّضون للطلاق بنسبة 27%، أما بالنسبة للأزواج الذين يتزوّجون بين 25 عامًا و29 عامًا، فهناك احتمال للطلاق بنسبة 14%، وذلك مقابل 10% فقط للأزواج الذين بدأوا حياتهم الزوجية وهم يبلغون من العمر بين 30 و34 عامًا.