حدود الشرقية يضبط 53 متسللاً وينقذ 96 شخصاً خلال العام الماضي

المواطن _ نوف العايد _ الخفجي

كشفت الإحصائيات السنوية لعام 1437هـ لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية والتي توضح جهود دوريات حرس الحدود البرية والبحرية عن وجود انخفاض ملحوظ في أعمال التهريب والتسلل للعام المنصرم، بينما تم إنقاذ 96 شخصاً، و كذلك إحباط 3 حالات تهريب.

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر بن محمد الأكلبي في بيان صحفي تلقت “المواطن” نسخة منه، أنه تم القبض على 53 متسللاً من جنسيات عربية وآسيوية مختلفة.

وأضاف أنه تم إنقاذ بحري لـ 96 شخصاً من مختلف الأعمار والجنسيات، فيما تعرض 6 أشخاص لحالة غرق في مناطق غير مخصصة للسباحة .

وأفاد الأكلبي أن الإحصائيات تشير إلى مخالفة 101 شخص لنظام الصيد والنزهة ورصد 505 أشخاص مخالفين للائحة الأمن والسلامة.

وأضاف أن انخفاض نسبة الأرقام عن الأعوام الماضية وخصوصاً أعمال التهريبب والتسلل في هذه الإحصائية يعود إلى الخطط التطويرية والعملياتية والجهود الميدانية التي تبذل من قبل رجال حرس الحدود الجبارة في مختلف القطاعات والمراكز والوحدات التابعة للمنطقة، واستخدام التقنيات وأجهزة المراقبة الإلكترونية الحديثة التي من شأنها المساعدة في فرض السيطرة الأمنية على الشريط الحدودي للمنطقة للحيلولة دون تمكين أعداء هذا الوطن من تحقيق مبتغاهم من جراء تهريب المخدرات وإدخال الممنوعات بشتى أنواعها والقبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن بلادنا ومقدراتها.

ولفت إلى أن العمل التوعوي الذي قام به منسوبو حرس الحدود من ضباط وصف ضباط، كان له أثر إيجابي في رفع مستوى الوعي للمتنزهين ورواد الشواطئ ودور نشاطات اللجنة النسائية للسلامة البحرية التي تهتم بنشر الوعي بأهمية التقيد بإرشادات السلامة البحرية والتعريف بمخاطر البحر على جميع المتنزهين من مختلف الأعمار وزيادة نسبة الوعي للأسرة والمجتمع بصفة عامة من خلال إقامة المحاضرات والاستفادة من المناسبات المختلفة للقيام بحملات السلامة وإيصال الرسالة التوعوية بمختلف الوسائل للجميع.

وأوضح الأكلبي أن غالبية حالات الغرق تم رصدها في مناطق غير مخصصة للسباحة بالرغم من توفير جميع اللوحات الإرشادية والتوعوية التي توضح عدم صلاحية هذه المناطق لمزاولة السباحة ويرجع السبب الرئيسي إلى عدم الوعى وعدم قراءة هذه اللوحات أو الاتصال برقم طوارئ حرس الحدود 994 والذي يعمل على مدار الساعة ويمكن من خلاله الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بأماكن السباحة ومزاولة مختلف الأنشطة البحرية.

وتابع: بالنسبة للمواقع المخصصة للسباحة فيمكن حصر حالات الغرق فيها على عدم الالتزام بالتعليمات المنظمة لها أو تجاوز المنطقة والعلامات المحددة لنهاية المنطقة المخصصة للسباحة، حيث يشكل ذلك خطراً وكذلك السباحة أثناء ارتفاع الأمواج والسباحة ليلاً قد تشكل خطراً من بعض أنواع الأسماك السامة والخطرة وسباحة الأطفال بدون مرافق يجيد السباحة .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية أن قيادة حرس الحدود بالمنطقة تبذل كل الجهود وتستخدم كل الوسائل لترسيخ مفهوم الوعي بالأخطار الشاطئية وهو الركن الأساسي في المحافظة على الأرواح إضافة إلى تنظيم المحاضرات بالمدارس والمشاركة في الفعاليات ذات الطابع التوعوي.