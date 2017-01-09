حرس الحدود تستضيف مؤتمرًا للدول الموقعة على مدونة سلوك جيبوتي

المواطن – جدة

تستضيف وزارة الداخلية، ممثّلة في المديرية العامة لحرس الحدود، المؤتمر عالي المستوى للدول الموقّعة على مدوّنة سلوك جيبوتي على مستوى وزاري، خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ من شهر ٤ للعام ١٤٣٨هـ، بقاعة الاجتماعات بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة.

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على استضافة هذا المؤتمر من قبل وزارة الداخلية -المديرية العامة لحرس الحدود – وتنظيمه بمشاركة وزارة الدفاع، والقوات البحرية، ووزارة النقل، وبالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO).

يناقش هذا المؤتمر في طيّاته مقترح توسيع اختصاصات مدوّنة السلوك بشأن قمع القرصنة البحرية والسطو المسلّح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن لعام ٢٠٠٩م، وذلك من أجل التصدّي بشكلٍ شامل للجرائم البحرية التي تهدّد سلامة المنطقة وأمنها.