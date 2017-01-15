حرمان سيدة من الجنسية السويسرية بسبب “أجراس البقر”

المواطن - وكالات

رُفض طلب ناشطة في مجال حقوق الحيوانات خاص بالحصول على الجنسية السويسرية، وذلك بعد تقدّم مجموعة من الأشخاص بشكاوى ضدّها بسبب اعتراضها “أجراس الأبقار”، وهو تقليد شعبي في البلاد.

وأوضحت تقارير إعلامية أن نانسي هولتن، وهي تعيش في سويسرا منذ 33 سنة، تقدّمت بطلب الحصول على الجنسية السويسرية، إلّا أن السلطات رفضت الطلب بعدما تقدّم جيرانها بشكاوى ضدها بسبب وصفها أصوات أجراس الأبقار بالمزعجة.

وطلبات الجنسية في سويسرا يقرّر فيها السكّان أنفسهم وليس حكومة البلاد.

وتعمل هولتن كناشطة في مجال حقوق الحيوانات العاشبة، حيث تعيش في سويسرا منذ الطفولة، وأكّدت أنه ينبغي حظر أجراس الأبقار، لأن صوتها عالٍ جدًا ومزعج، كما ترفض فكرة أجراس الكنائس التي تدق بالقرب من منزلها في الصباح الباكر، وهو ما يرفضه السكان.