حساب المواطن.. تغريدتان فقط خلال 18 يوماً

المواطن – الرياض

شهد حساب المواطن على “تويتر” حالة من الفتور في التفاعل مع متابعيه البالغ عددهم نحو 13 ألفاً، ولم يصدر القائمون عليه سوى تغريدتين يتيمتين فقط، منذ أن أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 26 ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من الترقب الكبير من المواطنين لمعرفة كيفية التسجيل والحصول على الدعم، اضطر المواطنون الذين ينتظرون الجديد في الحساب للانتظار نحو 18 يوماً بعد تغريدة تمثلت بـ “البسملة” بعد افتتاحه، ليروا التغريدة الثانية خلال الأسبوع الماضي.

وتناولت التغريدة الثانية الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول البرنامج، والتي تم تداولها أكثر من 340 مرة حتى مساء الجمعة الماضي، إذ انهمرت أسئلة المواطنين بعد هذه التغريدة التي لم تجد إجابة حتى الآن.

وكان أكثر ما استفسر عنه المواطنون، من هم أكثر المستحقين للدعم المالي من الدولة؟، وكيف يتم التسجيل في البرنامج؟، وهل يقتصر على بعض مستفيدي الضمان الاجتماعي أم يشملهم جميعاً؟، وهل سيكون الدعم على حساب المواطن مباشرة أم أن هناك آلية مختلفة؟، وهل سيطلق لهذا البرنامج تطبيق إلكتروني خاص به؟، وهل يشمل العاطل عن العمل الذي ليس له دخل؟.

وأعلنت المملكة سابقاً إطلاق برنامج حساب المواطن الموحد، الذي يهدف إلى دعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط، لإيجاد التوازن الاقتصادي لهم، وعدم تأثرهم بخطة الدولة الطموح، التي تضمّنها برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030.