حساب المواطن شروط وضوابط في انتظار التفعيل

المواطن – الرياض

بعد أقل من أسبوعين تبدأ الأسر السعودية التسجيل في حساب المواطن وفق شروط وضوابط محددة أبرزها الدخل الشهري للأسرة ومعدلات الإستهلاك الرشيد للطاقة.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن حساب المواطن بالتزامن مع ميزانية 2017 وقالت أن فتح بوابة التسجيل لجميع الأسر السعودية سيكون في الأول من فبراير 2017 وسيتم إضافة جميع مستفيدي برنامج المعاشات الضمانية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلقائيا.

ومن المقرر أن يتم البدء بتحليل الأهلية والاستحقاق لكافة المسجلين في منتصف شهر فبراير 2017 تمهيدا للإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق للمسجلين قبل صرف البدل لجميع المستفيدين المؤهلين عن طريق الحوالات المصرفية قبل تطبيق الأسعار الجديدة.

ووفقا لشروط حساب المواطن جرى تقسيم الشرائح وفق 5 فئات، حيث جاءت الفئة الأولى ممّن رواتبهم من صفر حتى 8699، والثانية من 8700 إلى 11999، والثالثة من 12000 إلى 15299، والرابعة من 15300 إلى 20159، فيما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم ممّن رواتبهم فوق 20160، ولكن ما هي خصائص البدل النقدي؟

وحددت وزارة العمل 4 فئات مستهدفة من برنامج حساب المواطن الموحّد، وهم: الأسر السعودية، والأفراد المستقلّون، وحاملو بطاقات التنقّل، والأم السعودية المتزوجة من أجنبي.