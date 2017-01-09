حساب المواطن غير إلزامي ولا يمنع أصحاب السجلات التجارية

المواطن – الرياض

كشف مصدر مطلع في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التسجيل في برنامج حساب المواطن غير إلزامي، فالذين لا يريدون الحصول على مبالغ الدعم يحق لهم ذلك.

وأضاف المصدر وفقاً لما نشرته صحيفة المدينة اليوم : “إن البرنامج لا يمنع الحاصلين على سجل تجاري من التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، وإنما المعيار الأساسي للحصول على الدعم هو الدخل الشهري لرب الأسرة، بل سيشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين يقدر عددهم بـ830 ألف أسرة، بإجمالي 2.5 مليون فرد.

وأوضح أنهم سيمنحون دعماً يعتبر الأكبر والأعلى من بقية الفئات الأخرى، أما الفئة الثانية فستعطى دعماً حسب حاجتها، بينما يقل الدعم في الفئتين الثالثة والرابعة، وتستبعد الخامسة والأخيرة التي تمثل الفئة الغنية من الدعم”.

وعن احتساب دخل الزوجين معاً للحصول على الدعم، أوضح المسؤول أن معادلة حساب الأسرة لم تقر رسمياً، وسيعلن عن هذه السياسات قريباً .

وأشار إلى أن الدولة توجهها واضح يهدف لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. مبيناً أن تحديد شرائح الفئات ومبالغ الدعم التي أعلن عنها هي تقديرية وليست نهائية، فلم يصدر قرار يحدد مبالغ الدعم الشهري لتلك الفئات، وهي وضعت وفق التصور الأولي الافتراضي بناء على دراسة الهيئة العامة للإحصاء.