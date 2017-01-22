حساب جامعة حفر الباطن على تويتر يتجاهل استفسارات الطالبات

المواطن – حفر الباطن

عبَّرت مجموعة من طالبات جامعة حفر الباطن عن استيائهن وتذمرهن من تأخر إعلان نتائج بعض المواد، بالرغم من مرور أكثر من شهر على الاختبارات فيها.

وانتقدت الطالبات صمت حساب جامعة حفر الباطن على تويتر وعدم رده على استفساراتهن أو التفاعل معهن.

ودشن المغردون على موقع تويتر وسماً بعنوان ” ظلم جامعة حفر الباطن” أكدوا فيه أنهم تعرضوا للظلم في أكثر من مرة من خلال طلبات الأساتذة وتعقيد الإجراءات الإدارية.

واشتكى المغردون من تراجع مستوى البنية التحتية في جامعة حفر الباطن وغياب الأساتذة في بعض التخصصات.

وقالت الطالبة منى الشمري: “للأسف جامعة حفر الباطن تحتاج مراقبة وأنظمة صارمة ما عندي أي مشكلة اطلع ب لقاء كامل وأتكلم عن جميع مشاكلنا خصوصاً مع الدكاترة”

وأضافت “طول السنة نقدم بحوثاً وعروضاً وأعمالاً! والمقصد! نستفيد من الدرجات لكن للأسف ما أفادتنا بشيء! ليش تطلبون من الأساس ”

وقالت الطالبة حنين: “١٤٠ حرفاً ما تكفي للحديث عن اللي نشوفه يومياً في جامعة حفر الباطن”.