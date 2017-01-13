حضور شعبي يعيق تشييع جنازة كريمة مختار في مصر

المواطن – القاهرة

شُيّعت، ظهر اليوم، في القاهرة، جنازة الفنانة المصرية الراحلة “كريمة مختار” والدة الإعلامي “معتز الدمرداش”، بعد صلاة الجمعة، من مسجد عمرو بن العاص.

وحضر الجنازة العديد من المواطنين المصريين، إلى جانب العديد من الفنانين، ورجال الفكر، والثقافة، والإعلام.

وتسبّب الزحام الشديد من المصريين في عرقلة الجنازة أكثر من مرة، حيث تدافع المواطنون للوصول إلى أبناء الفنانة الراحلة، ممّا اضطر الفنان “طارق النهري” -صديق الأسرة- إلى التدخّل، ومطالبة الناس بفتح الطريق أمام المُعزّين.

ورحلت “كريمة مختار” عن عمرٍ يناهز 82 عامًا، داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرّضها لوعكةٍ صحية، حيث خضعت منذ فترة لجراحة منظار في المعدة، وعادت إلى منزلها، إلّا أن حالتها الصحية تدهورت.

وُلدت “كريمة مختار”، واسمها الحقيقي “عطيات محمد البدري”، عام 1934، وحازت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني في خمسينيات القرن الماضي من خلال العمل في برنامجٍ إذاعي شهير للأطفال بعنوان “بابا شارو”، حيث أتاح لها فرصة العمل في الإذاعة لعدة سنوات.

ولم تستطع “كريمة مختار” العمل في السينما في بداية مشوارها الفني بسبب اعتراضات من الأسرة، على الرغم من عرض الكثير من الأدوار السينمائية عليها في ذلك الوقت، حتى جاءتها الفرصة بعد زواجها من المخرج والممثل “نور الدمرداش” عام 1958، لتقتحم بعد ذلك عالم السينما في فيلم “ثمن الحرية”.

وشاركت “كريمة مختار” في عدة مسرحيات، من بينها ” العيال كبرت” إلى جانب الراحلين “حسن مصطفى”، و”أحمد زكي”، و”يونس شلبي”.

ولعبت “كريمة مختار” دور الأم المصرية في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وكان لها حضورًا مميزًا على الشاشة الصغيرة.