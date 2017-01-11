حقيبة “الخطوط” تحصد جائزة التميز في الترفيه الجوي للأطفال

المواطن – الرياض



حصلت الخطوط السعودية على جائزة التميز في حقيبة الترفيه الجوي للأطفال ضمن جوائز ستيرلينغ فن (sterling fun) التي تقدمها مؤسسة تيلي ويج Tillywig الكندية المتخصصة في تقييم منتجات الترفيه الخاصة بالأطفال على مستوى العالم، وذلك عن منتج “السعودية” المتمثل في الحقيبة الترفيهية التي تقدم للأطفال المسافرين على رحلاتها الدولية.

وأشادت مؤسسة تيلي ويج عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت على تصميم الحقيبة الذي يتميز بخفة وزنه وسهولة استخدامه ومرونته التي تتيح للأطفال وضع متعلقاتهم الشخصية الصغيرة في الحقيبة، كما نوهت بابتكارية وجودة حقيبة “السعودية” الترفيهية والتي تجذب المسافرين الصغار وتلفت انتباههم طوال الرحلة بما تتضمنه من محتويات متنوعة كشخصيات ديزني الكرتونية المحببة لهم والأنشطة الترفيهية والمهارية المتوفرة في الحقيبة. وكذلك كتيب تسلية مليء بالألعاب الممتعة والألغاز المبتكرة والملصقات، وأقلام ملونة، ومحفظة للأطفال، بالإضافة إلى علبة بلاستيكية رائعة لأدوات العناية تحتوي على فرشة أسنان ومعجون إلى جانب غطاء للعين.

وأوضح الدكتور فهد الجربوع نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي أن هذا الجائزة تعد تقديراً لجهود الخطوط السعودية المتوالية في تطوير منتجاتها وتحسين الخدمات المقدمة للضيوف، كما تمثل أهمية خاصة كونها تختص بالخدمات المقدمة لشريحة مهمة من ضيوف “السعودية” وهم الأطفال المسافرون على رحلاتها، إضافة إلى أنها مقدمة من مؤسسة عالمية متخصصة في تقييم منتجات تعليم وترفيه الأطفال.

وقال الجربوع: “تعمل الخطوط السعودية بشكل متواصل لتطوير منتجاتها وتحسين خدماتها ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية وتسعى لمواكبة أحدث تقنيات ووسائل الترفيه الجوي للضيوف المسافرين على متن رحلاتها، ومنهم الأطفال الذين توليهم “السعودية” اهتماماً خاصاً لتكون رحلاتهم ممتعة ومريحة، ونحن سعداء بهذه الجائزة التي تختص بجزء يسير مما تقدمه الخطوط السعودية لضيوفها الصغار فهناك خدمات أخرى متنوعة كوجبات الأطفال الخاصة وساعات الترفيه عبر محتوى الترفيه الجوي إضافة إلى تخصيص أماكن خاصة بالأطفال في صالات الفرسان”.

وأكد الجربوع أن العمل مستمر في “السعودية” لتطوير المنتجات الترفيهية وابتكار مفهوم جديد للحقيبة الترفيهية بحيث تحتوي ولأول مرة على شخصيات كرتونية مستوحاة من هوية الخطوط السعودية ومصممة خصيصاً لضيوفها الصغار وسيتم تدشين هذا المنتج منتصف العام الجاري 2017م.