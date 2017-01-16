حقيقة اهتمام النصر بضم نجم الاتحاد !

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر مقربة من نادي الزمالك المصري أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله في الساعات الماضية حول تلقي إدارة القلعة البيضاء عرضا من جانب النصر السعودي لاستقطاب الدولي المصري محمود عبدالمنعم “كهربا”، المعار إلى الاتحاد حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك عقب نهاية فترة الإعارة.

وأوضحت أنه لا يوجد أي مفاوضات مع إدارة نادي النصر حول كهربا، وأشارت إلى أن الزمالك سبق وحدد السعر المطلوب لرحيل صانع ألعابه بشكل نهائي، عقب انتهاء إعارته لاتحاد جدة، والبالغ 20 مليون دولار.

هذا وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن دخول نادي النصر في مفاوضات رسمية مع نظيرتها في نادي الزمالك المصري للتعاقد مع المهاجم محمود عبدالمنعم “كهربا” المعار لنادي الاتحاد بدءاً من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك مقابل مادي يصل إلى 5 مليون دولار.