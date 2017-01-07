حقيقة سحب شارة القيادة من نجم الهلال !

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر هلالية عدم صحة ما تردد في الساعات الماضية حول وجود قرار من إدارة النادي بسحب شارة القيادة من اللاعب سلمان الفرج، ومنحها إلى المدافع أسامة هوساوي.

وأوضحت أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة، وأن سلمان سيرتدي الشارة مع عودته للمشاركة في المباريات، بعد نهاية فترة الإيقاف.

وكان سلمان الفرج قد تعرض للإيقاف من جانب لجنة الانضباط لمدة 4 مباريات، بسبب تلفظه بشكل غير لائق على الحكم تركي الخضير، في مباراة الهلال والنصر بنصف نهائي كأس ولي العهد.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الهلالية تسعى لتجديد عقد الفرج خلال الأيام المقبلة، حتى يركز بشكل أكبر مع الفريق، ولتجنب محاولات بعض الأندية الأخرى الحصول على توقيع اللاعب الدولي السعودي.