حقيقة صورة ناصر الشمراني وتوقيعه مع الاتحاد!

المواطن ـ محمد سلام

تداولت الجماهير الرياضية، خلال الساعات الماضية، صورة مهاجم نادي الهلال ناصر الشمراني مع مدير الاحتراف في نادي الاتحاد، وهي الصورة التي أثارت الجدل، وظن الكثيرون أنها دلالة على اقتراب “الزلزال” من الذهاب إلى البيت الاتحادي.

وكشفت المصادر أن الصورة المتداولة قديمة، ولم يحدث أي اجتماع بين الشمراني وأحد مسؤولي الاتحاد، خاصة وأن اللاعب يتواجد حالياً في الإمارات ضمن معسكر المنتخب السعودي التحضيري للمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

هذا وكان رئيس نادي الاتحاد، حاتم باعشن، قد أكد أن هناك رغبة باستقطاب الشمراني، إذا ما كانت لدى اللاعب الرغبة في ارتداء قميص النمور، موضحاً في الوقت ذاته أن الظروف المالية الحالية قد تحول دون إتمام الصفقة.

وكانت مصادر هلالية قد ذكرت أن إدارة النادي وافقت على طلب تقدم به اللاعب لمغادرة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأفادت أن “الزلزال” لن ينتقل لأي ناد محلي، وفي حال انتقاله سيكون لأحد الأندية الخليجية بنظام الإعارة.

ولم يشارك الشمراني بشكل أساسي في تشكيلة المدرب رامون دياز هذا الموسم ، حيث خاض هذا الموسم في دوري جميل للمحترفين 12 مباراة بعدد دقائق 613 دقيقة واستطاع الزلزال ناصر من إحراز 7 أهداف وصنع هدفاً وحيداً لزملائه اللاعبين.