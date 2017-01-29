حقيقة مفاوضات الهلال مع وليد عبد الله والتجديد مع الدوسري!

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر قريبة الصلة من البيت الهلالي أن إدارة الزعيم توصّلت لاتفاقٍ نهائي مع لاعب الفريق سالم الدوسري على تجديد عقده لمدة 3 سنوات، موضحةً أن الدوسري أعطى موافقته للإدارة على المقابل المادي المقدّم له في عقده الجديد.

وذكرت أن التوقيع الرسمي سيتم نهاية الأسبوع الحالي، وأن الخلاف في الفترة الماضية كان فقط على مدة عقد اللاعب، إلّا أنه تم التوصّل بين الطرفين لتكون 3 سنوات.

وفيما يتعلّق بما تردّد عن دخول الهلال في مفاوضات مع حارس الشباب والمنتخب السعودي، وليد عبد الله، أكّدت المصادر الهلالية عدم صحة هذه الأنباء، وشدّدت على ثقة إدارة الزعيم بالحارس عبد الله المعيوف.