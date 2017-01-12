حقيقة وفاة يونس محمود محترف الأهلي السابق !

المواطن ـ محمد سلام

شهدت الساعات الماضية تداولَ أنباء مكثفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تفيد بأن النجم الدولي العراقي ومحترف الأهلي السابق، يونس محمود، لقي مصرعه إثر تفجيرات إرهابية حدثت في العاصمة العراقية بغداد.

وعاش عشاق ومحبو اللاعب العراق حالة من القلق خلال الساعات الماضية، قبل أن يتضح كذب هذه الشائعات، حيث قام يونس عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بعمل “رتويت” لتغريدة الإعلامي القطري خالد جاسم والتي قال فيها: “تعيش وتشبع إشاعات ياحبيب القلب يونس محمود رقد وقام على إشاعة موته لا حول الله ولا قوة إلا بالله الرجل طيب ويسلم عليكم وهو بين أهله وأحبابه”.