المواطن – وكالات
حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن الأهالي من المسلمين لا يمكنهم إعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة في المدارس، ورفضت بذلك التماس عائلة تركية – سويسرية رفعت شكوى في هذا الصدد.
اعتبرت المحكمة أن جديّة السلطات العامة في إرغام الفتيات على المشاركة في دروس سباحة هو بالتأكيد “تدخّل في حرية المُعتقد” للعائلات المعنية، لكن هذا التدخّل يعتبر مبررًا باسم مصلحة الأولاد في نظامٍ تعليمي كامل يتيح اندماجًا اجتماعيًا ناجحًا بحسب العادات والتقاليد المحلية، وهو ما يعلو فوق “رغبة الأهالي”.
وقالت المحكمة، التي يوجد مقرّها في ستراسبورغ، إن المصلحة في تعليم السباحة لا تنحصر في تعلّم السباحة فقط، وإنما ممارسة هذا النشاط المشترك مع كل الطلاب الآخرين بدون أي استثناء يُفرَض على أساس أصول الطفل، أو معتقدات دينية أو فلسفية لدى الأهالي.