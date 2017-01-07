حل لغز العثور على جثة شاب على الطريق بحائل.. هذا ما حدث

المواطن- شريف النشمي- حائل

كشفت شرطة منطقة حائل تفاصيل العثور على جثةٍ مُلقاة على بُعدٍ من حادثٍ مروري يوم أمس، الجمعة، غرب محافظة الشملي، بمنطقة حائل، مؤكدةً أنها تعود لصاحب سيارة توفي على بعد مسافة عن موقع الحادث.

و أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أنه إلحاقًا لما تم نشره يوم أمس، الجمعة، عن تلقّي الدوريات التابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل بلاغًا بوجود حادث مروري لمركبة من نوع “جيب تويوتا” غرب محافظة الشملي، حيث وُجِد على بُعد مسافة من الحادث جثمان لشخصٍ مُلقى بجوار الطريق، تبيّن للجهات الأمنية أن الحادث لشابٍ بالعقد الرابع من العمر، حيث تعرّضت مركبته لحادثٍ مروري نتج عنه بعض الإصابات.

وتم الكشف عن أن الشاب الأربعيني سار على أقدامه بعيدًا عن موقع الحادث، وتوفي متأثرًا بتلك الإصابات.