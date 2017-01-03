حملة تفتيشية “مزدوجة” للعمل في مكة

المواطن – مكة المكرمة

حملة تفتيشية مفاجئة قادها مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله العليان على مكاتب الخدمات العامة ومكاتب الاستقدام، حيث تم ضبط عدد من المخالفات.

وشارك في الحملة مفتشو مكتب عمل جدة والوفد الأمني، وقد نتج عن ذلك ضبط عدد عمالة لدى الغير ويعملون بمكاتب الخدمات العامة، وتم تسليمهم لقوة الضبط الميداني.

أما بقية مفتشي مكتب جدة، فاستكملوا مباشرة حملة أخرى لمركز جوالات قريب من موقع الحملة، ليتم ضبط عدد من العمالة المخالفة، حيث يجري استكمال إجراءات ضبطهم وتسليمهم للجهات المختصة.