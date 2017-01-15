خادم الحرمين يبحث مع ملك إسبانيا تعزيز العلاقات الثنائية

المواطن – واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بمواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

حضر جلسة المباحثات، صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد آل فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الوزير المرافق، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضرها من الجانب الإسباني معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الفونسو ماريا داستس قيثيدو، ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل السيد أنيجو خواكين، ورئيس الديوان الملكي خايمي الفونسو، ونائب وزير الدفاع أغوستين كوندي، ووزيرة الدولة للشؤون التجارية ماريا لويس، ووزير الدولة للبنية التحتية والمواصلات والإسكان خوليو غوميت، والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث.