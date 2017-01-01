خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير الكويت

المواطن – واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بنقل الرسالة لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل الحمد لخادم الحرمين الشريفين، تحيات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين تحياته لسموه.

حضر الاستقبال، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة.