خادم الحرمين يستقبل ملك إسبانيا ويمنحه قلادة “المؤسس”

المواطن – واس

استقبل خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة، اليوم، الملك فيليب السادس ملك إسبانيا.

كما كان في استقبال ملك إسبانيا، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أُجريت لملك إسبانيا، مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح جلالته مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك إسبانيا.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الملك فيليب السادس، إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء.

وخلال الاستقبال تفضل خادم الحرمين الشريفين بتقليد جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا قلادة الملك عبدالعزيز وهي أرفع الأوسمة السعودية درجة، وتمنح تكريماً للملوك ورؤساء الدول.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لجلالته، والوفد المرافق له.