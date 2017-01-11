خادم الحرمين يعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا التفجيرات الإرهابية

المواطن – واس

أجرى خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس الدكتور أشرف غني أحمد زي، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، عبَّر فيه عن إدانة المملكة العربية السعودية وشجبها للأعمال الإرهابية الشنيعة التي حدثت في عدد من المدن الأفغانية وتتنافى مع القيم الإسلامية.

وأعرب الملكُ المفدى عن تعازيه ومواساته لفخامته وللشعب الأفغاني ولأسر الضحايا، سائلاً اللهَ أن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وقد عبر فخامة الرئيس الأفغاني عن شُكره لخادم الحرمين الشريفين على تعزيته ومشاعره النبيلة الصادقة.