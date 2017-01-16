خاص.. عمر خريبين يضغط على الظفرة من أجل الهلال !

المواطن ـ محمد سلام



كشفت مصادر صحيفة “المواطن” أن المهاجم السوري عمر خريبين، محترف فريق الظفرة الإماراتي، أبلغ إدارة ناديه برغبته في الانتقال إلى صفوف نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، موضحة أن رغبة اللاعب ستساهم كثيراً في الموافقة على تلك الصفقة.

وأشارت إلى أنه في حالة الاتفاق الرسمي سينضم خريبين إلى الزعيم على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع أحقية شراء العقد في الموسم المقبل، لافتة إلى أن إدارة ومدرب الهلال رامون دياز متمسك كثيراً باستقطاب النجم السوري.

هذا وكان رئيس نادي الظفرة الإماراتي، صالح المزروعي، قد ذكر في تصريحات إذاعية أن إدارة ناديه لم تبت في موضوع عرض الهلال المقدم للاعب السوري، وأن الرأي في الأخير يعود للجنة الفنية في النادي.

وأضاف المزروعي: “سنجتمع اليوم باللجنة الفنية وسنحدد المبلغ المطلوب مقابل إعارة عمر خريبين للهلال لمدة 6 أشهر في حال موافقتهم.. المهاجم السوري لديه عرضين من الهلال والوحدة الإماراتي وإدارة النادي ستفاضل بين عرضي الوحدة والهلال وستختار العرض الأنسب للنادي”.