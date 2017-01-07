خالد الفيصل يوجه بتشكيل فريق عمل للبدء بتنفيذ البنى التحتية

المواطن – مكة المكرمة



رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الاجتماع الذي حضره ممثلو الجهات الحكومية لمناقشة المخطط الرئيسي لمدينة الطائف والذي عقد في مقر الإمارة بجدة مؤخراً ، وأقر خلاله البدء في إنشاء بلدية فرعية ومقر للمحافظة إلى جانب مشاريع أخرى في موقع المشروع بدأ تنفيذها تمثلت في مطار الطائف الدولي وواحة التقنية وسوق عكاظ ومشروع الإسكان.

وخلال الاجتماع وافق أمير منطقة مكة المكرمة على تعيين المهندس محمد المخرج مديراً لمشروع الطائف الجديد، ووجه بأن يتولى مركز التكامل التنموي في الإمارة تحت إشراف الدكتور سعد بن محمد مارق الإشراف على تنفيذ المشروع ، ووجه سموه أيضا بتشكيل فريق عمل لمدة ثلاثة أشهر يتولى مهمة توحيد جهود الجهات ذات العلاقة بالمشروع للبدء في البنى التحتية ، كما وجه أمير منطقة مكة المكرمة بوضع أسس مدروسة للعمل في المدينة ، وإيصال الخدمات لها وفق برنامج زمني محدد.

ووصف الأمير خالد الفيصل، مشروع الطائف الجديد بأنه كبير في حجمه ومعناه، إذ إن إنجازه فرصة حقيقية لتقديم أنموذج لمدينة متكاملة لأول مرة في المملكة، مؤكداً أن نجاح المشروع لن يتأتى – بعد توفيق الله – إلا بتضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة ، حاثاً القطاعات الحكومية في المحافظة على المساهمة، وأن تنفذ كل جهة مشاريعها بما يكفل إنجاح العمل وإنجاز المشروع.

وأشار الأمير خالد الفيصل ، إلى أن الطائف الجديد الذي بدأت تتشكل ملامحه ، هو في الأساس مدينة حديثة مبنية على أسس علمية ، مضيفاً: “هذا الإنجاز نستطيع – بإذن الله – أن نقدمه للعالم ونقول لهم: هذا عمل سعودي ١٠٠٪‏، وجميعنا قادرون على تحقيق هذا الإنجاز بعون الله”.

من جهتها بدأت الجهات ذات العلاقة استعدادها لتقديم كافة الخدمات التي تسهم في دعم المشروع وإظهاره بالصورة اللائقة.

وقد حمل أمير منطقة مكة المكرمة إلى محافظة الطائف شعلة التطوير منذ نحو ثمانية أعوام حين تولى إمارة منطقة مكة المكرمة، فقدم الفيصل إلى أهالي الطائف”طائف جديدة”، بدأت ملامحها من سوق عكاظ الذي عاد للحياة قبل تسعة أعوام، تلته واحة التقنية، لتكتمل الصورة المشرقة بجامعة الطائف والمطار الدولي.

ومنذ اللحظات الأولى لمشروع الطائف الجديدة الفريد من نوعه، انبثقت اللجنة العليا لتطوير المحافظة بدءاً من التخطيط إلى التنظيم والتنفيذ، لتتولى هذه اللجنة التي جاءت بتوجيه من الأمير خالد الفيصل مسؤولية المشروعات التنموية في الطائف، وفي مقدمتها مشروع تطوير المحور السياحي “الشفا الهدا”، مشروع وسط مدينة الطائف التاريخي، وتأهيل المواقع الأثرية، وإعادة تأهيل وتطوير المشاريع الخدمية وفق خطة عشرية.