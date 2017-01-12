خالد الفيصل يُدشن الأطلس المصور الرقمي لمكة والمشاعر المقدسة

المواطن – واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة مؤخراً، كتاب ” الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الرقمي”، الذي أصدرته جامعة أم القرى.

وأفاد مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس, أن تدشين سمو أمير منطقة مكة المكرمة للكتاب يأتي انطلاقاً من إيمان سموه بأهمية الارتقاء بمكة والمشاعر تطويراً وتنمية وتعميراً واهتماماً، وتعظيمًا لشرف المكان وعبق المكانة وقدسية المقام.

ووصف الدكتور عساس الكتاب بأنه رصد توثيقي لسيرة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومسيرتها، وما طرأ عليها من تطورات عبر التاريخ، كونه يشتمل على صورٍ توثيقية ورسومات مميزة مشفوعة بشروحاتٍ تعريفية متكاملة في منظومة البناء والتشييد من القرن السادس الهجري، وحتى النصف الأول من القرن الخامس عشر الهجري.

وقدّم مؤلف الكتاب عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور معراج مرزا من جانبه , عرضاً مرئياً عن الكتاب وما يحويه من صورٍ تاريخية لمكة المكرمة، يبلغ عددها نحو ٤٠٠ صورة, إضافة لشروحات تعريفية وتوثيق رقمي للعناصر الرئيسة للمحتوى، ومقدمة للكتاب تقع في 325 صفحة.

وفي نهاية اللقاء تسلّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة نسخة من الكتاب، كما تسلم سموّه كتاب “معاد ” من تأليف مدير جامعة أم القرى.