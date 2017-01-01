خالد بن بندر: كافة مؤسسات الدولة شهدت تطويراً شاملاً في هذا العهد الميمون

المواطن – الرياض

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة 1438هـ: “إن الوطن يحتفي في هذا اليوم التاريخي بالذكرى السنوية الثانية لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه – الذي ساهم منذ بداية حياته في بناء الوطن وخدمة المواطن”.

وأضاف: “فقد عاصر – حفظه الله – مراحل تأسيس الدولة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وساهم مع إخوانه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله – رحمهم الله جميعاً – بالعديد من الأعمال المأثورة والمشهودة لمقامه السامي الكريم”.

وتابع سموه: “لقد شهدنا في هذا العهد الميمون تطويراً شاملاً لكافة مؤسسات الدولة وأنظمتها مقروناً ببرامج ورُؤى مستقبلية تهدف لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وازدهار الاقتصاد الوطني”.

وتابع: “دولياً تشهد المملكة العربية السعودية حراكاً سياسياً نشطاً يدعو إلى السلام ووحدة الصف ورأب الصدع ولم الشمل والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية ومحاربة الإرهاب والتطرف”.

وأضاف: “إن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه – قائد ملهم صاحب شخصيةٍ قياديةٍ فذة ، وقدرةٍ إداريةٍ عالية ، وحكمةٍ بالغة”.

وختم سمو الأمير خالد بن بندر داعياً: “حفظ الله لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وقيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي”.