خبراء: الإرهابيون لم يفهموا الدرس الأمني جيداً

المواطن – الرياض

أكد عدد من الخبراء والمختصين أن الإرهابيين لم يدركوا جيداً الدروس التي تلقنهم إياها وزارةُ الداخلية، والتي تثبت فشل الفئة الضالة في تحقيق أهدافها أو زعزعة أمن المملكة.

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: إن الإرهابيين لم يستفيدوا من تاريخ الإرهاب في المملكة الذي لم ينجح خلال العقود الماضية.

بدوره قال عميد مركز الملك عبدالله لحوار الحضارات الدكتور عبدالمحسن السميح أن الإرهابيين يرتبطون بعقيدة الخوارج ويحاولون المساس بأمن هذا البلد لكن الأمن لهم بالمرصاد.