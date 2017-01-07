خبراء: صندوق الاستثمارات العامة يسير في المسار الصحيح

المواطن – الرياض

نقلة نوعية بانتظار صندوق الاستثمارات العامة، خلال العام الجاري، بعد تدفّق الاستثمارات الأجنبية عليه، ونجاحه في جذب الاستثمارات العالمية.

وأكّد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن هناك شركات عالمية من بينها “أوراكل”، و”كوالكم”، و”فوكسفون” يعتزمون الاستثمار في الصندوق، خلال الفترة المقبلة، بعد أن نجح في اجتذاب شركات عالمية مثل “آبل” وغيرها.

كما قال الخبراء، خلال حلقة الليلة من برنامج “ساعة في الاقتصاد” على قناة “الإخبارية”، إن الاستثمار في الصندوق هو خيار استراتيجي لشركة “آبل” وغيرها من الشركات العالمية.

وقال الكاتب الاقتصادي إحسان بوحليقة إن مجموعة “سوفت بنك” تمتلك خبرة عريضة في مجال التقنية، لافتًا إلى أن الاستثمار في الصندوق هو استثمار في المستقبل.

كما قال الخبير الاقتصادي مصطفى البرزكان إن هناك اهتمام دولي بصندوق رؤية “سوفت بنك”، لافتًا إلى أنه سيجذب المزيد من الاستثمارات مستقبلًا.

يذكر أن رؤية “سوفت بنك” هي نتاج تعاون مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة “سوفت بنك” اليابانية، كما دخل عدد من أهم الجهات الاستثمارية العالمية في مباحثات للانضمام إلى “سوفت بنك” وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والمشاركة في المشروع الجديد، ويتوقّع أن يصل حجم الصندوق الجديد إلى 100 مليار دولارًا أمريكيًا.

فيما ستعمل “سوفت بنك” من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة، وشبكة علاقاتها مع الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم، ويقع المقر الرئيس له في المملكة المتحدة، حيث تديره شركة تابعة لمجموعة “سوفت بنك”، وسيحظى المشروع برأسمالٍ استثماري كبير تقدمه المجموعة وشركاؤها الاستثماريون، ويهدف الصندوق الجديد ليكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

فيما أعلنت شركة “آبل” مؤخرًا أنها تعتزم استثمار مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الجديد التابع لمجموعة “سوفت بنك”، وذلك للمساعدة في تمويل التكنولوجيا التي قد تستخدمها في المستقبل.