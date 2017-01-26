خبير أمني: الفدية شرط استرداد البيانات من #شمعون2

المواطن – الرياض

أكد اختصاصي أمن المعلومات الدكتور عدي الحضيف، أن فايروس شمعون 2 يهدف إلى مسح البيانات في الأنظمة المستهدفة بشكل نهائي، ولا يمكن استرجاعها إلا عن طريق تقديم فدية مالية.

وقال الحضيف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: إن طرق الاستهداف تأتي بشكل رئيسي على شكل مرفقات ببريد العاملين في المنشآت والتحكم فيها عن بعد أو عبر روابط خبيثة.

وكان مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية قد صنّف مستوى الخطورة الإلكترونية خلال شهر يناير الحالي بعد هجوم فيروس “شمعون2” بالعالية جداً، وهي الدرجة الرابعة حيث أصاب 9000 جهاز حاسب آلي و1800 خادم في 11 جهة حكومية وأهلية في المملكة الاثنين الماضي بحسب تقارير المركز.

وكشف المركز أن مستوى الخطر تم حسابه بناء على قياس مستوى تأثير الإصابة مع احتمالية حدوثها.