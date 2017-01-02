خروج طائرات إمبراير E170 من خدمة “السعودية”.. وخطة موازية للتحديث

المواطن – جدة

شهد يوم الإثنين، الموافق 19 من ديسمبر 2016، الرحلة الأخيرة للطائرات إمبراير (E170)، لتخرج بعدها من الخدمة نهائيًا.

ووصلت الرحلة الأخيرة للطائرة الأخيرة من الأسطول إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، بجدة، قادمة من مدينة شرم الشيخ.

وتُعد هذه الطائرة ضمن 26 طائرة متنوعة الطرازات تم إخراجها من الخدمة تباعًا، خلال العام الماضي 2016م، وذلك بالتزامن مع استمرار انضمام المزيد من الأسطول الجديد للخطوط السعودية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي رئيس الشركة المكلف، الكابتن سلطان بن منديل الضويحي، إن استراتيجية إخراج الطائرات من الخدمة يواكبها خطة موازية لتحديث وتنمية الأسطول.

كما أكد أن هذا يتم بما لا يؤثّر على سير العمليات التشغيلية، وبما سينتج عنه خفض متوسط أعمار الطائرات إلى أقل من 4 سنوات، ليكون من أحدث الأساطيل على مستوى شركات الطيران في العالم، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الناقل الوطني التي تتضمّن توفير أفضل تجربة للضيوف وتحسين الأداء البيئي، وذلك من خلال تشغيل أسطول جديد مكوّن من أفضل ما أنتجته شركتي “بوينج” و”إيرباص”.

فيما كشف الضويحي عن أن الأسطول الجديد، الذي يحل بدل الطائرات التي تخرج من الخدمة، يتميّز بالكفاءة التشغيلية، والحد من الاستهلاك الزائد للوقود، والتقليل من انبعاثات الغازات الملوثة.