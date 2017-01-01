خطط احترافية تقود لضبط عصابة تكسير سيارات صبيا

المواطن- جازان

أعرب محافظ صبيا علي بن موسى زعله، عن ارتياحه لنجاح جهود شرطة المنطقة ممثلة في شرطة محافظة صبيا حيال ضبط أفراد عصابة تكسير السيارات بأحياء وشوارع محافظة صبيا، خلال الأسابيع الماضية.

وأشاد “زعله” بالخطط الاحترافية التي تنفذها الشرطة لكشف ملابسات عدد من القضايا، التي شغلت الرأي العام، مما ساهم في الإيقاع بعدد من الجناة كانوا وراء تلك الحوادث.

ودعا محافظ صبيا المشائخ والعرائف وجميع المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والمبادرة بالإبلاغ عن المشبوهين ليتسنى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، حفاظًا على المصلحة العامة لوطننا الغالي.

