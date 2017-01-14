خلفان مهاجماً نصر الله: ماذا تتوقع من عبيد إيران نشؤوا على المظلومية والملطومية؟!

المواطن – الرياض

قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، تربى على “المظلومية” ونشأ على “الملطومية”، متسائلاً عما يجب على المرء توقعه من إنسان كهذا.

وأضاف خلفان في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “لك أن تتخيل عزيزي المتابع إنسان مثل حسن نصر الله تربى على المظلومية ونشأ على الملطومية وعاش حياته كلها وهو يشعر بهذا الغبن.. ماذا تتوقع منه؟!”.

وفي تغريدة منفصلة قال خلفان: ” من يتهجم علينا لبناني من حزب اللات.. حوثي أبو الخزعبلات… عفاشي مدوخه القات.. من أين يأتون على تويتر عبيد إيران.. خليكم في شؤون فارسيتكم”.