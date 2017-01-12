“دافور” يشعل حريقاً بعمارة سكنية ويصيب 5 أشخاص بالطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تسبب استخدام دافور داخل مطبخ في نشوب حريق بشقة بالدور الثاني في عمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار بحي الشرقية ، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث وتمكنت من إنقاذ خمسة أشخاص، تم نقل أربعة منهم للمستشفى فيما تم علاج شخص آخر في الموقع.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم إدارة الدفاع المدني بالطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف بأن استخدام دافور داخل المطبخ أدى إلى اشتعال قطع من القماش وتسبب في انتشار الحريق.

وأضاف الشريف أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص، نقل منهم أربعة إلى مستشفى الأمير منصور العسكري ، فيما تم علاج حالة في الموقع وحالتهم الصحية جميعاً مستقرة .

و أهاب “الشريف” بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والحرص على اشتراطات السلامة خلال عمليات التدفئة.