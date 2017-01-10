دبلوماسي يتحرّش بأمريكية وينجو من السجن بسبب “الحصانة”

المواطن - وكالات

قبضت شرطة نيويورك على دبلوماسي سوداني وُجّهت له تهمة الاحتكاك جنسيًا بامرأةٍ في إحدى عربات مترو الأنفاق، ولكن ما أنقذه من هذه الاتهامات ليتم الإفراج عنه، هي حصانته الدبلوماسية.

وأوضحت “أرلين مونيز” المتحدّثة باسم إدارة شرطة نيويورك، عبر الهاتف، إن “محمد عبد الله علي”، 49 عامًا، كان يركب قطارًا من محطة جراند سنترال تيرمنال، بعد ظهر الإثنين، عندما اقترب من امرأةٍ عمرها 38 عامًا من الخلف، واحتك بها، ليتم اقتياده إلى مركزٍ للشرطة، حيث وُجّهت له تهمة التحرّش الجنسي، وملامسة جسد امرأة رغمًا عنها، ولكن التهمتين أُسقِطتا فيما بعد، ولن يواجه محاكمة.

وكشفت شرطة نيويورك عن أنها أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية بتلك الواقعة.