دراسة .. الزواج يقي من كسور الحوض للمسنين

المواطن – وكالات

ربما يكون الأمر بعيداً عن تخيلنا، فقد أظهرت دراسة حديثة أن المتزوجين المسنين أقل عرضة للإصابة بكسور الحوض.

وأشارت الدراسة الإسبانية التي نُشرت في دورية “ماتوريتاس” الطبيبة إلى أن الرجال المتزوجين كانت نسبة الإصابة لديهم بكسور الحوض أقل 50 في المئة ممن يعيشون بمفردهم، في حين بلغت النسبة 30 في المئة لدى النساء المتزوجات.

وبالنسبة إلى النساء في الدراسة، فإن الأمية زادت نسبة الكسور في الحوض حوالي 50 في المئة، كما زادها الاكتئاب بنحو 44 في المئة، في حين أن التدخين زاد النسبة لدى الرجال بمعدل الضعف ووصلت النسبة إلى ثلاثة أمثالها في حال وجود إعاقة.

وتعزز الدراسة الإسبانية ما توصلت إليه العديد من الدراسات الأخرى ومنها ما أجرته دورية أوكسفورد جورنال على المسنين في أستراليا، حيث أظهرت أن العامل النفسي له أثر كبير في تجنب سقوط المسنين وبالتالي تعرضهم لكسور في الحوض.

وأوضحت الدراسة أن الزواج أو العيش مع الآخرين يُحسِّن كثيراً من الحالة النفسية، وبالتالي من التركيز العقلي الذي يمنع الشرود وعدم أخذ الحيطة في المشي.