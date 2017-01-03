دراسة: 89% من مستخدمي مواقع التواصل أقل من 35 عاماً

المواطن – الرياض

انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة بين أوساط الشباب، مما دعا بالمتخصصين من التحذير من خطورة تلك المواقع والنصح بترشيد استخدامها.

وفي هذا السياق كشفت دراسة صادرة عن معهد البحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك خالد، عن أن 89.5% من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية هم من فئة الشباب (18- 35 عاما)، ضمن عينة عشوائية تم اختيارها إلكترونيا، بلغ حجمها 1388 سعوديا من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، 48% منهم رجال، و52% نساء، الدراسة بعنوان (الإعلام الجديد في المجتمع السعودي، الواقع – التأثير – سبل التعامل).

وقال عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبداللطيف الحديثي إن أهمية الدراسة تكمن في طبيعة الظاهرة التي تتناولها، وتأثيرها في رسم ملامح السلوك الاجتماعي.

وأضاف أن ظاهرة استخدام مواقع التواصل تنامت بشكل كبير ولافت للانتباه، خاصة في أوساط الشباب والمراهقين.