دعوى قضائية تتهم “سناب شات” بالتضليل

المواطن – وكالات

رفع أحد الموظفين السابقين في سناب شات دعوى قضائية ضد الشركة يتهمها بالتضليل والفبركة في أرقام النمو.

وقدمAnthony Pompliano الذي كان مديراً لفريق النمو الدعوى القضائية في لوس أنجلوس بعد ثلاثة أسابيع من طرده من الشركة بسبب رفضه الإنصياع في المخطط الاحتيالي، حسب كلامه.

وعمل Pompliano سابقاً في فيس بوك بنفس المجال ومسؤولاً عن النمو، ويبدو أن سناب شات أرادت توظيفه لتحصل من خلاله على معلومات سرية وخاصة بفيس بوك، لكن يبدو أن التوقعات لم تتطابق مع الحقائق، ما أدى بالشركة إلى طرده من عمله.

وبحسب نص الدعوى فإن سناب شات رأت بالموظف عائق أمام الطرح للإكتتاب العام في البورصة وذلك لرفضه التغاضي عن المخطط التضليلي الذي تعمل عليه الشركة وذلك لتقديم أرقام ومعلومات مخالفة عن الواقع للمستثمرين والرأي العام.