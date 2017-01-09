دعوى قضائية ضد شركة تأمين بسبب العواصف الثلجية

المواطن – وكالات

رفع مزارع هولندي دعوى قضائية ضد شركة تأمين لرفضها تعويضه عن الأضرار التي أصابته جرّاء هطول الثلوج والبرد بكمياتٍ ضخمة ممّا تسبّب في تدمير محصوله.

واجتاحت العواصف الثلجية مقاطعتي “نورد-برابنت” و”ليمبورج”، جنوب هولندا، في نهاية شهر يونيو الماضي، وتسبّب ذلك في خسائر بمئات الملايين من اليورو، وبسبب هطول أحجام ضخمة من البرد في بعض المناطق ما أدّى إلى تحطيم أسطح بيوت الدفيئة للنباتات “الصوبات”.

وأوضح موقع “دتش نيوز” الهولندي الإخباري أن المحكمة ستنظر في القضية يوم 18 يناير الجاري، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن العديد من المزارعين طالبوا بالتعويض عن خسائر العاصفة الثلجية، إلّا أنهم لم يحدّدوا على وجه الدقة الخسائر الناجمة عن ذلك، وفي أغلب الحالات، رفضت شركات التأمين تعويض المزارعين.