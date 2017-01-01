دهس شاب يجدد المطالبة بربط حي الدلهمية بأحياء دومة الجندل 

المواطن – متعب النماصي – دومة الجندل

تعرض شاب في العقد الثاني من عمره لحالة دهس على طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة دومة الجندل بالجوف، صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى مصرعه على الفور، وقد باشر حادث الدهس الدوريات الأمنية والهلال الأحمر السعوديّ.

وجددت حالة الدهس المطالبة بإيجاد دوار أو مطبات للتهدئة، أو أي معالجة للمكان الذي سبق وأن حصلت فيه عدة حوادث دهس، وهو أمام محطة الداود ومطعم العربي، وهو التقاء طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالعزيز.

الشاب راح ضحية عدم التخطيط السليم لبعض الطرق السريعة، ويطالب الأهالي لجنة السلامة المرورية والجهات ذات العلاقة بسرعة تنفيذ دوار بمكان الدهس وربط حي الدلهمية بأحياء دومة الجندل، آملين أن يكون عاجلًا لكي لا تتجدد حالات الدهس بسبب السرعة الكبيرة للسيارات والشاحنات، وعدم وجود مطبات أو ميدان والذي سيعالج ذلك بشكل كبير.