دورات مجانية و50% حسماً لمنسوبي مكنون بمركز “ردنا”

المواطن – الرياض

وقعت جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” ومركز ردنا للتدريب مؤخراً مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الاستشارات والدراسات والتدريب وبرامج تدريب المدربين وإعداد المواد والحقائب التدريبية والتدريب عليها وفي مجالات الجودة والدعم الفني للمشاريع.

وتنص مذكرة التفاهم على أن يقدم مركز ردنا للتدريب مقاعد مجانية للأعضاء المستفيدين من الجمعية في بعض البرامج حسب رؤية المركز، مع تقديم حسم على البرامج والدبلومات لأعضاء الجمعية بنسبة 50% وأخرى بنسبة 25% لبنات موظفات الجمعية.

كما تقضي الاتفاقية بمنح شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برسوم رمزية للدورات التي تعقد داخل الجمعية وبمدرب من الجمعية بحسب الاتفاق مع المركز، وتقديم برامج بالشراكة بين الجمعية والمركز حسب التنسيق بين الجهتين، كما تتولى الجمعية الإعلان عن دورات مركز ردنا في مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى التغطية الإعلامية في الأخبار الصحفية عن الدورات المنفذة بالشراكة.

وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من رؤية الجمعية ورسالتها ومجال عملها كمحور هام في التنمية وتميزها في مجال تحفيظ القرآن الكريم على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجمعية في مجال تنمية المجتمعات والاستشارات الفنية والتنموية والدعم الفني للمشاريع وأنظمة الجودة وتنظيم الدورات التدريبية.

وقع الاتفاقية عن مكنون فضيلة الشيخ إبراهيم بن حمد الهدلق المدير التنفيذي للجمعية وعن مركز ردنا للتدريب المدير العام عبد الإله المطلق. ومدتها سنة تتجدد تلقائياً.