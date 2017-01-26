دوري جميل يعود.. الرائد يواجه التعاون والقادسية يتحدى النصر

المواطن ـ محمد سلام

تعود عجلة دوري عبداللطيف جميل إلى الدوران من جديد، اليوم الخميس، بعد فترة توقف شهدت إقامة مباراتين وديتين للمنتخب السعودي تحضيراً للدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018.

وتبدأ المباريات الجولة 16 بمواجهة الرائد والتعاون الساعة 18.25، ثم يلعب النصر أمام مضيفه القادسية في تمام الساعة 20.15، على شاشة “mbc pro sport 2” بتعليق فارس عوض.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما يتواجد القادسية في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.