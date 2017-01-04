دياز يبعث برسالة إلى مجاهد المنيع

المواطن ـمحمد سلام

حرص مدرب نادي الهلال، رامون دياز، على مساندة لاعب الفريق مجاهد المنيع، والذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وسيغيب عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ونشر دياز تغريدة موجهة إلى المنيع من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيها: “بمزيد من القوة سوف تعود أقوى”.

فيما قدم اللاعب شكره إلى الجماهير التي تعاطفت معه في الساعات الماضية، وقال: “شكرًا لمشاعركم الصادقة ومساندتكم لي وبإذن الله أعود بعد الإصابة أفضل وأقوى وأساهم مع زملائي في إسعادكم”.

وكان دياز قد منح الفرصة إلى المنيع للمشاركة أساسيًّا في الفترة الماضية، وظهر اللاعب بصورة طيبة وتوسم الجميع أن يكون المنيع ورقة رابحة للزعيم في الموسم الحالي، لكن الإصابة حرمته من استكمال الموسم مع الفريق الهلالي.

