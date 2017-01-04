ديشامب: زيدان أدهشني!

المواطن ـ نت

أعرب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، عن دهشته من قدرة زين الدين زيدان، زميله السابق في يوفنتوس الإيطالي، على قيادة ريال مدريد، موضحًا أن زيدان قاد الملكي في ظرفٍ صعبٍ للغاية.

وقال مدرب فرنسا الحالي: “زيدان يدير فريقًا كبيرًا للغاية، النتائج توضّح كل شيء، إنه يقود فريقه بشكلٍ جيدٍ جدًا، كان يمكنه البدء في أي مكانٍ آخر، ولكن ريال مدريد هو بيته، إنه يعمل بهدوء”.

كما أشار ديشامب إلى أنه ما يزال يتمتّع بعلاقةٍ متميزة مع زيدان، وأنه سعيد بالنجاحات التي يحققها صديقه، وأضاف قائلًا: “عندما نتقابل نسعد بالتحدّث سويًا، بكل صدق، أنا سعيد للغاية من أجله وللنجاحات التي يحققها، وأعرف أنه يبادلني الشعور نفسه”.